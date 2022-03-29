У президента Турции назвали требования России по Донбассу и Крыму "нереалистичными"

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин назвал требования России на переговорах с Украиной признать оккупированный Крым российским и независимость Донбасса "нереалистичными". Анкара посоветовала Москве придумать какие-то другие идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Калина телеканалу CNN .

"Это красные линии для украинцев в Крыму и на Донбассе, и это правильно, потому что они напрямую касаются территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал Калин.

По его словам, Турция, как и весь мир, не признала оккупацию Крыма. Он добавил, что аннексию украинской территории не признал даже Китай.

"Им (россиянам - ред.) действительно следует придумать какие-то другие идеи", - добавил представитель турецкого президента.