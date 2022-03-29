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У президента Турции назвали требования России по Донбассу и Крыму "нереалистичными"

Новина українською →
Анкара, Вторник 29 марта 2022 01:52
У президента Турции назвали требования России по Донбассу и Крыму "нереалистичными" Фото: у Эрдогана назвали требования РФ по Донбассу и Крыму "нереалистичными" (t me nexta live)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин назвал требования России на переговорах с Украиной признать оккупированный Крым российским и независимость Донбасса "нереалистичными". Анкара посоветовала Москве придумать какие-то другие идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Калина телеканалу CNN.

"Это красные линии для украинцев в Крыму и на Донбассе, и это правильно, потому что они напрямую касаются территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал Калин.

По его словам, Турция, как и весь мир, не признала оккупацию Крыма. Он добавил, что аннексию украинской территории не признал даже Китай.

"Им (россиянам - ред.) действительно следует придумать какие-то другие идеи", - добавил представитель турецкого президента.

Комментируя новые переговоры России и Украины, которые пройдут 29 марта в Стамбуле, Калин выразил надежду, что благодаря этой встрече война закончится.

По данным источников Reuters, Путин не готов идти на компромисс в мирном диалоге с украинской стороной.

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