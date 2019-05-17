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У президента рассказали, сколько законов Порошенко поддержала Рада

Новости » Политика    17.05.2019 - 12:27
У президента рассказали, сколько законов Порошенко поддержала Рада
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

За время работы Луценко представителем президента Рада приняла 54 закона авторства Порошенко

Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что за пять лет Верховная рада Украины поддержали более 200 законодательных инициатив президента Петра Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что за период ее работы на должности представителя главы государства в ВР нардепы поддержали 54 законопроекта авторства Порошенко.

"За 5 лет парламентом поддержано более 200 законодательных инициатив Порошенко, которые позволили ратифицировать соглашение между Украиной и ЕС; закрепить отказ Украины от политики внеблоковости; начать судебную реформу, усилить институциональную независимость Национального банка Украины. За период выполнения мной полномочий представителя президента было обеспечено принятие 54 -х инициированных главой государства законодательных инициатив", - заявила Луценко.

Напомним, Луценко уходит с поста представителя президента Порошенко в Верховной раде. Нардеп сообщила, что подала действующему президенту заявление об увольнении с должности представителя в парламенте.

Супруга нынешнего генпрокурора Юрия Луценко занимала этот пост с апреля 2017 года.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе Окружной административный суд Киева запретил Ирине Луценко выступать на заседаниях согласительного совета депутатских фракций в Раде. Суд признал, что ее выступления на согласительном совете противоречат регламенту парламента. 

Добавим также, ранее источники РБК-Украина в Администрации президента сообщили, что первый замглавы АП Виталий Ковальчук ушел в отставку. Также сообщалось, что он решил уйти после назначения даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Отметим, в администрации Порошенко он отвечал за взаимодействие с Кабинетом министров и регионами.

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