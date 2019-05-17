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У президента розповіли, скільки законів Порошенка підтримала Рада

Новини » Політика    17.05.2019 - 12:27
У президента розповіли, скільки законів Порошенка підтримала Рада
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

За час роботи Луценко представником президента Рада ухвалила 54 закони авторства Порошенка

Представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що за п'ять років Верховна рада України підтримали понад 200  законодавчих ініціатив президента Петра Порошенка, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що за період її роботи на посаді представника глави держави у ВР нардепи підтримали 54 законопроекти авторства Порошенка.

"За 5 років парламентом підтримано понад 200 законодавчих ініціатив Порошенка, які дозволили ратифікувати угоду між Україною та ЄС; закріпити відмову України від політики позаблоковості; розпочати судову реформу, посилити інституційну незалежність національного банку України. За період виконання мною повноважень представника президента було забезпечено ухвалення 54-х ініційованих главою держави законодавчих ініціатив", - заявила Луценко.

Нагадаємо, Луценко йде з посади представника президента Порошенка у Верховній раді. Нардеп повідомила, що подала чинному президенту заяву про звільнення з посади представника в парламенті.

Дружина нинішнього генпрокурора Юрія Луценка займала цей пост з квітня 2017 року.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Ірині Луценко виступати на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій у Раді. Суд визнав, що її виступи на погоджувальній раді суперечать регламенту парламенту.

Додамо також, раніше джерела РБК-Україна в Адміністрації президента повідомили, що перший заступник голови АП Віталій Ковальчук пішов у відставку. Також повідомлялося, що він вирішив піти після призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Відзначимо, в адміністрації Порошенко він відповідав за взаємодію із Кабінетом міністрів і регіонами.

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