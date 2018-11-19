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У президента розповіли про необхідні видатки у держбюджеті-2019

Новини » Політика    19.11.2018 - 12:55
У президента розповіли про необхідні видатки у держбюджеті-2019
Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зокрема, Міноборони має бути передбачений додатково 1 млрд гривень

У проекті державного бюджету на 2019 рік має бути закладено понад 2 мільярдів гривень на освітній напрямок, а також додано 1 мільярд гривень до оборонного бюджету країни. Про це повідомила представник президента України у парламенті, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, 1,5 млрд гривень глава держави вимагає передбачити на сільську освітню програму, переобладнання опорних шкіл, а також підключення усіх сільських шкіл до інтернету.

"Президент наполягає на тих видатках, під якими він зможе підписати бюджет-2019 року. Це 1,5 мільярди гривень - сільська освітня програма, школи, переобладнання опорних шкіл, а також підключення усіх без виключення сільських шкіл до інтернету. Один мільярд - фонд президента на підтримку освітніх і молодих науковців. 200 мільйонів гривень - на будівництво будинків для дітей з особливими потребами та на інклюзивну освіту", - заявила Луценко.

Вона також наголосила, що 200  мільйонів гривень мають виділити на будівництво Дніпровського аеропорту.

"Цей аеропорт буде використовуватись як Дніпропетровською областю, так і Запорізькою областю. На цьому наполягає президент", - додала Луценко.

Нардеп зазначила, що один мільярд гривень має бути додатково виділений Міністерству оборони України.

"Президент наполягає на тому, щоб ми у бюджеті 2019 року захистили пенсіонерів при повній індексації, захистили поштарів. Ми маємо врахувати в бюджеті на 2019 рік тариф на рознесення пошти сільських пенсіонерів", - додала вона.

Луценко наголосила, що президент також наполягає на 100% монетизації субсидій.

Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що від прийняття бюджету-2019 до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради заявив, що парламент перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада.

Підкреслимо, раніше Порошенко розповів, у якому випадку може не підписати бюджет-2019. Зокрема, глава держави наполягає на забезпеченні субсидіями в держбюджеті на наступний рік. Якщо його вимогу враховано не буде - бюджет він не підпише.

Від розгляду бюджету до 1 грудня залежить макрофінансовий транш для України, - Парубій Рада розгляне держбюджет-2019 у другому читанні на цьому тижні
Теми: Бюджет-2019
Новини України Ірина ЛуценкоБюджет 2019
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