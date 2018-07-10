У президента предлагают изменить закон о ЦИК

Луценко подчеркнула, что об уменьшении количества кандидатов в ЦИК речь не идет

Для разблокирования вопроса с обновлением состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Верховной раде вероятно внесут изменения в закон о ЦИК. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, уменьшение количества кандидатов в новый состав ЦИК не планируется.

"Мы будем готовы рассматривать вопрос ЦИК в четверг. Я думаю, что наверняка будут вноситься изменения в закон о ЦИК для того, чтобы не начинать этот процесс (сначала, - ред.). Все кандидаты прошли проверки. Единственное, что надо поработать - это внести изменения в закон о ЦИК. Об этом сейчас все и говорят. Скорее всего, что такие предложения будут рассматриваться. Никто не будет уменьшать количество... Ведь все кандидаты достойные", - сообщила Луценко.

Парламентарий отметила, что сейчас в Раде продолжаются консультации с представителями фракций.

"Консультации продолжаются по поводу того, какое количество тех, которые уже представлены по процедуре. Ведь оно является легитимным. Что нужно сделать, чтобы все кандидатуры прошли голосование, и не было никаких обид. Мы ожидаем предложений от своих коллег из других фракции. Я думаю, что в четверг вопрос будет решен. Это не компромисс. Это последовательная позиция со стороны БПП. Мы за здоровый диалог и полное обновление ЦИК", - добавила нардеп.

Напомним, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что вопрос обновления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) возвращен в повестку дня Верховной рады в четверг.