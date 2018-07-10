У президента пропонують змінити закон про ЦВК

Луценко підкреслила, що про зменшення кількості кандидатів до ЦВК не йдеться

Для розблокування питання з оновленням складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Верховній раді ймовірно внесуть зміни до закону про ЦВК. Про це повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, зменшення кількості кандидатів до нового складу ЦВК не планується.

"Ми будемо готові розглядати питання ЦВК у четвер. Я думаю, що напевно будуть вноситись зміни до закону про ЦВК для того, щоб не розпочинати цей процес (від початку, - ред.). Усі кандидати пройшли перевірки. Єдине, що треба попрацювати - це внести зміни в закон про ЦВК. Про це зараз всі й говорять. Швидше за все, що такі пропозиції будуть розглядатись. Ніхто не буде зменшувати кількість… Адже всі кандидати достойні", - повідомила Луценко.

Парламентар зазначила, що наразі у Раді продовжуються консультації із представниками фракцій.

"Консультації тривають з приводу того, яка кількість тих, які вже представлені за процедурою. Адже вона є легітимна. Що потрібно зробити, щоб всі кандидатури пройшли голосування, і не було жодних образ. Ми очікуємо пропозицій від своїх колег з інших фракції. Я думаю, що у четвер питання буде вирішено. Це не компроміс. Це послідовна позиція з боку БПП. Ми за здоровий діалог і повне оновлення ЦВК", - додала нардеп.

Нагадаємо, голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов повідомив, що питання оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК) повернуто до порядку денного Верховної ради в четвер.