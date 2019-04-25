У президента пообещали скорое подписание закона о языке

Подписание "О функционировании украинского языка как государственного" планируют ускорить. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Она прогнозирует, что глава Верховной рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко не будут затягивать с подписанием закона.

"Я думаю, что мы ускорим принятие этого закона. Парубий не будет задерживать подпись как спикер парламента. Президент не будет медлить, он подпишет этот закон как часть национального единства. Подписанием этого закона президент Петр Порошенко завершит свою первую каденцию", - сказала она.

Напомним, Верховная рада приняла закон "О функционировании украинского языка как государственного" 25 апреля. В другом чтении проект поддержали 278 народных депутатов.

По фракциям закон поддержали:

"Блок Петра Порошенко" - 106 из 135 депутатов,

"Народный фронт" - 66 из 80,

"Оппозиционный блок" - 0 из 38,

"Самопомич" - 21 из 25,

"Видродження" - 4 из 24,

"Радикальная партия" - 21 из 21,

"Батькивщина" - 16 из 20,

"Воля народа" - 7 из 19,

Внефракционные - 37 из 61.

В принятой редакции административную ответственность за нарушение закона о языке отложили на три года.