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Президента Перу задержали после решения распустить парламент

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Перу, Среда 07 декабря 2022 23:36
Президента Перу задержали после решения распустить парламент Фото: президент Перу Педро Кастильо (flickr.com by Braian Reyna Guerrero)
Автор: РБК-Украина

Президент Перу Педро Кастильо сегодня заявил, что распускает Конгресс и заменяет его "чрезвычайным правительством". А через несколько часов после этого парламент страны проголосовал за его отстранение от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и BBC.

Национальная полиция Перу, в среду, 7 декабря сообщила, что "бывшего президента" Педро Кастильо задержали и обвинили в мятеже после того, как он объявил о роспуске Конгресса и установлении "исключительного чрезвычайного правительства", которое будет править с помощью его указа.

"В ответ на требования граждан по всей стране мы решили создать чрезвычайное правительство, направленное на восстановление верховенства права и демократии", – сказал Кастильо в телевизионном обращении к гражданам.

Вдобавок он приказал ввести ночной комендантский час и реорганизовать судебную систему и прокуратуру, которая расследует его дело по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Обвинения по этому делу он отвергал.

Вице-президент Перу Дина Болуарте осудила шаг Кастильо, назвала его "государственным переворотом" и обвинила президента в нарушении конституционного порядка. Глава Конституционного суда также назвал это попыткой государственного переворота.

Переход Кастильо к правлению с помощью указов, игнорируя Конгресс, был встречен шоком как в Перу, так и за границей. Несколько министров в знак протеста ушли в отставку, США "решительно призвали" президента Кастильо отменить свое решение, а полиция и вооруженные силы Перу выступили на стороне Конгресса.

Через несколько часов после заявления Кастильо был задержан, Конгресс страны объявил ему третий импичмент и возложил обязанности президента на Дину Болуарте. Голосование в Конгрессе положило конец бурным 17 месяцам пребывания Кастильо у власти, за время которых уже было пять Кабминов, шесть уголовных расследований и две неудачные попытки импичмента.

Напомним, сегодня, 7 декабря, в Германии задержали готовивших госпереворот экстремистов .

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