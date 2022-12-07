Президента Перу задержали после решения распустить парламент

Президент Перу Педро Кастильо сегодня заявил, что распускает Конгресс и заменяет его "чрезвычайным правительством". А через несколько часов после этого парламент страны проголосовал за его отстранение от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и BBC .

Национальная полиция Перу, в среду, 7 декабря сообщила, что "бывшего президента" Педро Кастильо задержали и обвинили в мятеже после того, как он объявил о роспуске Конгресса и установлении "исключительного чрезвычайного правительства", которое будет править с помощью его указа.

"В ответ на требования граждан по всей стране мы решили создать чрезвычайное правительство, направленное на восстановление верховенства права и демократии", – сказал Кастильо в телевизионном обращении к гражданам.

Вдобавок он приказал ввести ночной комендантский час и реорганизовать судебную систему и прокуратуру, которая расследует его дело по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Обвинения по этому делу он отвергал.

Вице-президент Перу Дина Болуарте осудила шаг Кастильо, назвала его "государственным переворотом" и обвинила президента в нарушении конституционного порядка . Глава Конституционного суда также назвал это попыткой государственного переворота.

Переход Кастильо к правлению с помощью указов, игнорируя Конгресс, был встречен шоком как в Перу, так и за границей. Несколько министров в знак протеста ушли в отставку, США "решительно призвали" президента Кастильо отменить свое решение, а п олиция и вооруженные силы Перу выступили на стороне Конгресса.