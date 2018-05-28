Президента Палестины выписали из больницы

Аббас заверил, что во вторник вернется к работе

Президента частично признанного государства Палестины Махмуда Аббаса выписали из больницы города Рамалла, где он находился на лечении с 20 мая, передает агентство Anadolu.

"Я чувствую себя хорошо и уже во вторник начну работу", - отметил 82-летний лидер Палестины.

Напомним, 20 мая президент частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас был госпитализирован из-за осложнений после операции, проведенной за неделю до этого.

Политика госпитализировали в третий раз после операции в связи с высокой температурой. В феврале Аббас был госпитализирован в Соединенные Штаты для медицинского осмотра во время поездки в Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Аббас стал президентом после смерти Ясира Арафата в 2004 году.