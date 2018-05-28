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Президента Палестины выписали из больницы

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 18:51
Фото: Махмуд Аббас (flickr.com-primeministergr)
Фото: Махмуд Аббас (flickr.com-primeministergr)

Аббас заверил, что во вторник вернется к работе

Президента частично признанного государства Палестины Махмуда Аббаса выписали из больницы города Рамалла, где он находился на лечении с 20 мая, передает агентство Anadolu.

"Я чувствую себя хорошо и уже во вторник начну работу", - отметил 82-летний лидер Палестины.

Напомним, 20 мая президент частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас был госпитализирован из-за осложнений после операции, проведенной за неделю до этого.

Политика госпитализировали в третий раз после операции в связи с высокой температурой. В феврале Аббас был госпитализирован в Соединенные Штаты для медицинского осмотра во время поездки в Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Аббас стал президентом после смерти Ясира Арафата в 2004 году.

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Теги публикации: Палестина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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