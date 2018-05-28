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Президента Палестини виписали з лікарні

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 18:51
Фото: Махмуд Аббас (flickr.com-primeministergr)
Фото: Махмуд Аббас (flickr.com-primeministergr)

Аббас запевнив, що у вівторок повернеться до роботи

Президента частково визнаної держави Палестини Махмуда Аббаса виписали з лікарні міста Рамалла, де він знаходився на лікуванні з 20 травня, передає агентство Anadolu.

"Я почуваюся добре і вже у вівторок розпочну роботу", - зазначив 82-річний лідер Палестини.

Нагадаємо, 20 травня президент частково визнаної держави Палестина Махмуд Аббас був госпіталізований через ускладнення після операції, проведеної за тиждень до цього.

Політика госпіталізували втретє після операції у зв'язку з високою температурою. У лютому Аббас був госпіталізований у Сполучені Штати для медичного огляду під час поїздки до Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.

Аббас став президентом після смерті Ясіра Арафата в 2004 році.

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Теги публікації: Палестина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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