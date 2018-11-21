У президента ожидают транш МВФ сразу после принятия госбюджета

Фото: Ирина Луценко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госбюджет примут до ночи в четверг

Сразу после принятия закона о государственном бюджете на 2019 год Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда. Об этом рассказала представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как только бюджет будет принят в предложениях и рекомендациях, в тех согласованных макропоказателях, в тех доходах и расходах - которые были согласованы с нашими международными партнерами, транш от МВФ будет предоставлен сразу", - заявила Луценко.

По ее словам, госбюджет удастся принять до ночи в четверг

"Я думаю, что мы примем бюджет до ночи. Но это не под елку. Я думаю, что мы должны завершить этот процесс до конца ноября", - добавила она.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.

Напомним, 19 октября 2018 года Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.