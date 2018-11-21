У президента очікують транш МВФ одразу після ухвалення держбюджету

Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держбюджет ухвалять до ночі у четвер

Одразу після ухвалення закону про державний бюджет на 2019 рік Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду. Про це розповіла представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як тільки бюджет буде прийнятий в тих пропозиціях і рекомендаціях, в тих узгоджених макропоказниках, в тих доходах і витратах - які були узгоджені з нашими міжнародними партнерами, транш від МВФ буде наданий одразу", - заявила Луценко.

За її словами, держбюджет вдасться ухвалити до ночі у четвер

"Я думаю, що ми ухвалимо бюджет до ночі. Але це не під ялинку. Я думаю, що ми повинні завершити цей процес до кінця листопада", - додала вона

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

У порівняні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів.