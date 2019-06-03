У президента назвали сроки внесения в ВР закона Зеленского о незаконном обогащении

Законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Верховную раду до среды, 5 июня. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что документ может быть внесен даже в понедельник.

"(Законопроект о незаконном обогащении, - ред.) я так надеюсь, что он будет или сегодня, или завтра внесен в Верховную раду", - заявил представитель главы государства.

По его словам, законопроект президента будет комплексным и будет включать внесение изменений в ряд процессуальных кодексов.

"Этот законопроект является гораздо шире тех, что нарабатывались. Он не ограничен только уголовной ответственностью. Это комплексный законопроект. Туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, вопрос внесения изменений в процессуальные кодексы, вопрос внесения изменений в отдельные законы, касающиеся судоустройства", - заявил Стефанчук.

Напомним, ночью 31 мая анонсировалось, что президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную раду законопроект о незаконном обогащении в пятницу. Однако закон так и не был внесен.

Стоит подчеркнуть, что в ходе церемонии инаугурации Зеленский призвал депутатов принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Глава государства подчеркивал, что у парламента для этого будет 2 месяца.

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.