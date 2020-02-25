У президента назвали главные замечания к правительству

Кабинету министров Украины нужно наладить лучшую коммуникацию с обществом для объяснения шагов правительства. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде и первый вице-спикер Руслан Стафанчук, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, к правительству на сегодня есть много вопросов.

"Мне бы тоже хотелось, чтобы скорей вводились социальные стандарты. Мне тоже хочется, чтобы была лучше коммуникация с обществом. Объяснять, какие шаги предпринимаются. Общество имеет право знать больше о шагах правительства. Над этой коммуникационной составляющей надо работать. Те, кто хотел увидеть отчет правительства и первые топ-100 достижений, они могли открыть и посмотреть, но это надо коммуницировать", - заявил Стефанчук.

Он также отметил, что между правительством и народными депутатами постоянно продолжаются дискуссии по многим инициативам.

"У нас есть очень острая дискуссия и в вопросах судоустройства и в вопросах реформы правоохранительной системы. Первый вопрос, который у меня был - это вопрос советского законодательства. Это был один из первых законов, который провалился в Верховной раде. У меня было другое видение. Я сторонник того, чтобы прощаться с советским законодательством. У них был другой подход. Парламент не проголосовал за законопроект, который инициировался правительством", - добавил Стефанчук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Офисе президента и фракции "Слуга народа" много претензий к деятельности Кабмина, однако оценка работы министров, которую Владимир Зеленский обещал сделать в конце года, откладывается. В то же время в Кабмине ожидаются точечные перестановки.