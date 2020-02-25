У президента назвали головні зауваження до уряду

Кабінету міністру України потрібно налагодити кращу комунікацію з суспільством для пояснення кроків уряду. Про це заявив представник президента у Верховній раді та перший віце-спікер Руслан Стафанчук, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, до уряду на сьогодні є багато питань.

"Мені б теж хотілося, щоб скоріше вводилися соціальні стандарти. Мені теж хочеться, щоб була краща комунікація з суспільством. Пояснювати, які кроки робляться. Суспільство має право знати більше про кроки уряду. Над цією комунікаційною складовою треба працювати. Ті, хто хотів побачити звіт уряду і перші топ-100 досягнень, вони могли відкрити та подивитися, але це треба комунікувати", - заявив Стефанчук.

Він також зазначив, що між урядом і народними депутатами постійно тривають дискусії з багатьох ініціатив.

"У нас є дуже гостра дискусія і в питаннях судоустрою і в питаннях реформи правоохоронної системи. Перше питання, яке у мене було - це питання радянського законодавства. Це був один з перших законів, який провалився у Верховній раді. У мене було інше бачення. Я прихильник того, щоб прощатися з радянським законодавством. У них був інший підхід. Парламент не проголосував за законопроект, який ініціювався урядом", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Офісі президента і фракції "Слуга народу" багато претензій до діяльності Кабміну, проте оцінка роботи міністрів, яку Володимир Зеленський обіцяв зробити в кінці року, відкладається. Водночас в Кабміні очікуються точкові перестановки.