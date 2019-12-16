У президента настаивают на принятии Радой закона о ворах в законе

Президент Владимир Зеленский просит парламент рассмотреть ряд неотложных законопроектов. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о законопроекте №2513, который касается воров в законе.

"Президент внес изменения в Конституцию о децентрализации. Также президент инициирует и очень просит рассмотреть на этой неделе очень важный для государства законопроект №2513, который касается воров в законе. Потому что это явление приобрело просто катастрофические последствия уже в Украине. Поэтому есть предложение рассмотреть законопроект", - заявил Стефанчук.

Он также отметил, что Рада должна обратить внимание на законопроекты, определенные президентом как неотложные.

"Речь идет о №2237. Это уже завершить вопрос о неприкосновенности народных депутатов. Потому что с 1 января, вы знаете, перестает действовать норма Конституции, но надо упорядочить все другие вопросы. Кроме того, это вопрос ратификации с Королевством Нидерланды. Это 0007. Этот вопрос внесений изменений в Конституцию Украины №1013, №1028, а также изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые касаются вопроса запуска программы "579". Это облегчение кредитования для предпринимательства", - добавил нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает ВР определить понятие "вор в законе". Глава государства внес в Раду соответствующий законопроект №2513.

Как писало РБК-Украина, в августе СБУ разоблачила межрегиональную банду под контролем "воров в законе". В частности, преступная организация контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах.