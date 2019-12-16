У президента наполягають на ухваленні Радою закону про злодіїв у законі

Президент Володимир Зеленський просить парламент розглянути низку невідкладних законопроектів. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про законопроект №2513, який стосується злодіїв у законі.

"Президент вніс зміни до Конституції щодо децентралізації. Також президент ініціює і дуже просить розглянути цього тижня дуже важливий для держави законопроект №2513, який стосується злодіїв у законі. Тому що це явище набуло просто катастрофічних наслідків вже в Україні. Тому є пропозиція розглянути законопроект", - заявив Стефанчук.

Він також наголосив, що Рада має звернути увагу на законопроекти, що визначені президентом як невідкладні.

"Мова йде про №2237. Це вже завершити питання про недоторканність народних депутатів. Тому що з 1 січня, ви знаєте, перестає діяти норма Конституції, але треба привести в упорядкування усі інші питання. Окрім цього, це питання ратифікації з Королівством Нідерланди. Це 0007. Це питання внесень змін до Конституції України №1013, №1028, а також зміни до державного бюджету на 2020 рік, який стосується питання запуску програми "579". Це полегшення кредитування для підприємництва", - додав нардеп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує ВР визначити поняття "злодій у законі". Глава держави вніс до Ради відповідний законопроект №2513.

Як писало РБК-Україна, в серпні СБУ викрила міжрегіональну банду під контролем "злодіїв у законі". Зокрема, злочинна організація контролювала багатомільйонний грошовий оборот, отриманий від незаконної діяльності в різних регіонах.