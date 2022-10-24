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У президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли громадянство РФ, - ЗМІ

Фото: президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв (Facebook)
Автор: RBC.UA

Затриманий Службою безпеки України президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв з 2000 року має російське громадянство. З тих пір він 4 рази обирався народним депутатом та був членом комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на документи, опубліковані журналістами програми "Схеми" (Радіо Свобода).

Журналісти повідомляють, що згідно з витягом з системи АС "Роспаспорт", 18 жовтня 2000 року Богуслаєв отримав паспорт громадянина РФ в обмін на радянський від 1979 року. Крім цього, судячи з інформації на сайті російської Податкової служби, Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ.

"Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних", - повідомили в ЗМІ.

З моменту набуття громадянства РФ Богуслаєв був народним депутатом чотири скликання поспіль, а також входив до складу комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони.

"Відповідно до закону України "Про державну таємницю" (стаття 27) та "Про статус народного депутата" (стаття 19), народні депутати мають можливість доступу до державної таємниці. Журналісти звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з питань національної безпеки і оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі і Богуслаєв, тривалий час мали доступ до держтаємниці", - заявили журналісти.

Служба безпеки України затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва 23 жовтня. Йому, та начальнику Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегу Дзюбі оголошено про підозру за двома статтями ККУ: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору).

Пізніше СБУ опубліковала аудіозаписи розмов Богуслаєва, де той виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що ворогу вдасться зупинити наступ наших воїнів під час звільнення українських земель.

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