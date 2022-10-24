У президента "Мотор Сичи" Богуслаева нашли гражданство РФ, - СМИ

Задержанный Службой безопасности Украины президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев с 2000 года имеет российское гражданство. С тех пор он избирался 4 раза народным депутатом и был членом комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, что предусматривало получение доступа к государственной тайне.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на документы, опубликованные журналистами программы "Схемы" (Радио Свобода).
Журналисты сообщают, что согласно выписке из системы АС "Роспаспорт", 18 октября 2000 года Богуслаев получил паспорт гражданина РФ в обмен на советский с 1979 года. Кроме этого, судя по информации на сайте российской Налоговой службы, Богуслаев имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ.
"Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных", - сообщили в СМИ.
С момента обретения гражданства РФ Богуслаев был народным депутатом четыре созыва подряд, а также входил в состав комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
"Согласно закону Украины "О государственной тайне" (статья 27) и "О статусе народного депутата" (статья 19), народные депутаты имеют возможность доступа к государственной тайне. Журналисты обратились к нескольким бывшим депутатам-членам комитета по вопросам национальной безопасности и обороны , которые подтвердили, что депутаты этого комитета, в том числе и Богуслаев, долгое время имели доступ к гостайне", - заявили журналисты.
Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева 23 октября. Ему и начальнику Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олегу Дзюбе объявлено о подозрении по двум статьям УКУ: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору).
Позже СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров Богуслаева, где тот оправдывал вторжение России на территорию Украины, а также выражал надежду на то, что врагу удастся остановить наступление наших воинов во время освобождения украинских земель.