У президента "Мотор Сичи" Богуслаева нашли гражданство РФ, - СМИ

Журналисты сообщают, что согласно выписке из системы АС "Роспаспорт", 18 октября 2000 года Богуслаев получил паспорт гражданина РФ в обмен на советский с 1979 года. Кроме этого, судя по информации на сайте российской Налоговой службы, Богуслаев имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ.

"Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных", - сообщили в СМИ.

С момента обретения гражданства РФ Богуслаев был народным депутатом четыре созыва подряд, а также входил в состав комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Согласно закону Украины "О государственной тайне" (статья 27) и "О статусе народного депутата" (статья 19), народные депутаты имеют возможность доступа к государственной тайне. Журналисты обратились к нескольким бывшим депутатам-членам комитета по вопросам национальной безопасности и обороны , которые подтвердили, что депутаты этого комитета, в том числе и Богуслаев, долгое время имели доступ к гостайне", - заявили журналисты.