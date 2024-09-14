На президента Коморських Островів скоєно напад з ножем, він поранений

У заяві канцелярії президента йдеться про те, що 65-річний Азалі Ассумані "був легко поранений ножем під час похорону" відомого релігійного лідера країни.

Зазначається, що травми президента Коморських Островів розцінюються як "несерйозні", і "він повернувся додому".

"Зловмисник перебуває в руках служб безпеки", - додається в публікації президентської канцелярії.

Прес-секретар уряду Фатіма Ахамадаель повідомила агентству AFP, що напад стався в районі на околиці столиці Мороні - Салімані-Ітсандра.

Подробиці нападу вона не розкрила, проте зазначила, що життю Ассумані "нічого не загрожує".

Свідки розповіли AFP, що нападником був 22-річний чоловік без кримінального минулого. Він у 2022 року став військовослужбовцем.

За даними ЗМІ, нападник був одягнений у бубу (довгий і широкий тунікоподібний халат-сорочка із широкими рукавами) та перебував у кімнаті з тілом релігійного лідера, коли присутні віддавали шану.

Президент Ассумані був поранений ножем у руку. Також, розповіли очевидці представникам преси, нападника зупинив інший плакальник на похоронах.

За даними джерел AFP, нападник був молодим "жандармом на дійсній службі".

Що відомо про президента Коморських Островів

Азалі раніше був військовим, він прийшов до влади в результаті державного перевороту в 1999 році, був переобраний президентом у січні після спірного голосування, за яким послідували два дні протестів, на яких були загиблі.

Президента Азалі звинувачують у зростанні авторитаризму у країні. Так, у серпні він надав нові повноваження своєму синові, що, на думку критиків, було кроком до консолідації правління родини над маленькою африканською острівною державою.

Крім того, старший син президента Нур Ель Фатх Азалі був призначений генеральним секретарем Коморських Островів у липні.

У січні президент Азалі здобув перемогу на виборах, які, за словами його опонентів, були затьмарені фальсифікаціями. Судові скарги на вибори були відхилені.