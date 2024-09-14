На президента Коморских Островов совершено нападение с ножом, он ранен

В заявлении канцелярии президента говорится, что 65-летний Азали Ассумани "был легко ранен ножом во время похорон" известного религиозного лидера страны.

Отмечается, что травмы президента Коморских Островов расцениваются как "несерьезные", и он вернулся домой.

"Злоумышленник находится в руках служб безопасности", - добавляется в публикации президентской канцелярии.

Пресс-секретарь правительства Фатима Ахамадаэль сообщила агентству AFP, что нападение произошло в районе на окраине столицы Морони - Салимани-Итсандра.

Подробности нападения она не раскрыла, однако отметила, что жизни Ассумани "ничего не угрожает".

Свидетели рассказали AFP, что нападающим был 22-летний мужчина без криминального прошлого. Он в 2022 году стал военнослужащим.

По данным СМИ, нападавший был одет в бубу (длинный и широкий туникообразный халат-рубашка с широкими рукавами) и находился в комнате с телом религиозного лидера, когда присутствовавшие отдавали дань памяти.

Президент Ассумани был ранен ножом в руку. Также, рассказали очевидцы представителям прессы, нападавшего остановил другой плакальщик на похоронах.

По данным источников AFP, нападавший был молодым "жандармом на действительной службе".

Что известно о президенте Коморских островов

Азали раньше был военным, он пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, был переизбран президентом в январе после спорного голосования, за которым последовали два дня протестов, на которых погибли.

Президента Азали обвиняют в росте авторитаризма в стране. Так, в августе он предоставил новые полномочия своему сыну, что, по мнению критиков, было шагом к консолидации правления семьи над маленьким африканским островным государством.

Кроме того, старший сын президента Нур Эль Фатх Азали был назначен генеральным секретарем Коморских островов в июле.

В январе президент Азали победил на выборах, которые, по словам его оппонентов, были омрачены фальсификациями. Судебные жалобы на выборы были отклонены.