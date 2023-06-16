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Лідер Коморських островів запропонував створити "дорожню карту". Зеленський не хоче "сюрпризу"

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П'ятниця 16 червня 2023 22:51
Лідер Коморських островів запропонував створити "дорожню карту". Зеленський не хоче "сюрпризу" Фото: візит африканської делегації до Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє про яку "дорожню карту" говорив президент Коморських островів Азалі Ассумані під час візиту до Києва у п'ятницю, 16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію з лідерами ПАР, Союзу Коморських островів, Єгипту, Замбії, Сенегалу у Києві.

За його словами під час зустрічі лідери обговорювали українську формулу миру, і він буде радий, якщо представники Африки підтримають її.

"Я не до кінця зрозумів, що за дорожня карта, про яку говорив президент Коморських островів. Я хочу знати, яку дорожню карту ви пропонуєте. Я не хочу, щоб завтра у нас був "сюрприз", - розповів Зеленській.

Він також зауважив, що при майбутній розмові африканської делегації з російським диктатором Путіним не виникло неочікуваних пропозицій.

Водночас Ассумані сказав, що африканська делегація не буде вирішувати нічого без думки України.

"Це не ми будемо вирішувати. Ми з'їздимо до Путіна. Але ми не будемо нічого вирішувати без вашої думки. А коли все буде збігатися, то це і складе дорожню карту. Це та опція, з якою ми всі згодні сьогодні, завтра і, можливо, післязавтра", - сказав він.

При цьому він вважає, що оскільки Україна та Росія є сусідськими державами, то необхідно вести перемовини та досягати миру.

"Коли ми будемо дискутувати з Путіним то ми будемо говорити, опираючись на те, що обговорювали сьогодні. У нас є дорожня карта, яку ми маємо виконувати. В ній є місце і для добрив і для зерна, але ще є питання дітей, полонених. І всі разом ми маємо розв'язувати ці проблеми", - підкреслив він.

Українська формула миру

Президент Володимир Зеленський представив формулу миру ще у листопаді минулого року. Ініціатива складається з 10 пунктів та передбачає поновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування воєнних злочинців.

Також українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів повномасштабної війни. Данія та Швеція зголосилися провести саміт.

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