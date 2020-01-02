Бельгия приостановила экстрадицию Пучдемона в Испанию

Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

Экстрадиция Пучдемона приостановлена до тех пор, пока европарламент не лишит его депутатского мандата

Суд в Брюсселе приостановил процедуру экстрадиции бывшего главы автономного правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, процедура экстрадиции была приостановлена до тех пор, пока Европейский парламент не лишит Пучдемона и его соратника Тони Комина депутатского иммунитета.

Напомним, в октябре 2019 года Карлес Пучдемон, который с 2017 года скрывался в Бельгии, добровольно сдался бельгийским властям. Он явился в прокуратуру Брюсселя в сопровождении своих адвокатов.

Ранее сообщалось, что Карлесу Пучдемону запретили доступ к любым зданий Европарламента после того, как испанский суд выдал новый европейский ордер на его арест.

12 февраля начался судебный процесс над инициаторами референдума о независимости Каталонии. Перед судом предстали 12 организаторов референдума 2017 года, который завершился провозглашением независимости Каталонии и последующим вводом испанских силовиков в регион и лишением автономного статуса.

В октябре испанский суд снял обвинение в мятеже против девятерых политиков, которые выступали за отделение Каталонии от Испании. Обвинения в организации "беспорядков" сохранилось.