У президента инициируют расширение санкций в отношении российских компаний в Крыму

Постпред президента Украины в АРК привел пример реализации штрафных санкций

Представительство президента Украины в Автономной республике Крым призывает государственные органы приобщиться к работе над расширением перечня санкционных компаний РФ, которые работают на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Изет Гданов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается санкций. Решением СНБО у нас есть перечень субъектов юридических лиц, которые подпали под санкции. Согласно закону Украины "О санкциях", по решению СНБО, мы должны совместно со всеми государственными учреждениями прорабатывать вопрос реализации этого списка и расширение этого списка для того, чтобы сделать Крым для оккупанта тяжелее (осложнить российским компаниям возможности для работы на территории оккупированного полуострова, - ред.). У нас нет решения относительно военного освобождения Крыма, но есть решение президента Украины как главнокомандующего об усилении давления на агрессора относительно утяжеления Крыма для оккупанта", - сообщил Гданов.

Постпред президента Украины в Крыму также привел пример реализации штрафных санкций в отношении российских компаний. По его словам, на Херсонщине был задержан российский танкер.

"Нам впервые удалась такая существенная реализация, когда в Херсоне был задержан танкер "Механик Погодин". Он принадлежит российской компании, которая в перечне санкций", - добавил он.

Напомним, Гданов сообщил, что в течение 2018 года фиксируется рост количества выданных крымчанам украинских паспортов.