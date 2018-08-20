У президента ініціюють розширення санкцій щодо російських компаній у Криму

Постпред президента України в АРК навів приклад реалізації штрафних санкцій

Представництво президента України у Автономній республіці Крим закликає державні органи залучитись до роботи над розширенням переліку санкційних компаній РФ, які працюють на території окупованого Криму. Про це повідомив перший заступник постійного представника президента України в АРК Ізет Гданов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується санкцій. Рішенням РНБО у нас є перелік суб’єктів юридичних осіб, які підпали під санкції. Відповідно до закону України "Про санкції", за рішенням РНБО, ми повинні спільно з усіма державними установами опрацьовувати питання реалізації цього списку та розширення цього списку для того, щоб зробити Крим для окупанта тяжчим (ускладнити російським компаніям можливості для роботи на території окупованого півострову, - ред.). У нас немає рішення щодо військового звільнення Криму, але є рішення президента України як головнокомандуючого про посилення тиску на агресора щодо обтяження Криму для окупанта", - повідомив Гданов.

Постпред президента України у Криму також навів приклад реалізації штрафних санкцій стосовно російських компаній. За його словами, на Херсонщині було затримано російський танкер.

"Нам вперше вдалась така суттєва реалізація, коли в Херсоні був затриманий танкер "Механік Погодін". Він належить російській компанії, яка у переліку санкцій", - додав він.

Нагадаємо, Гданов повідомив, що протягом 2018 року фіксується зростання кількості виданих кримчанам українських паспортів.