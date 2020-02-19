У президента формируют коллегию врачей для анализа медреформы

Для анализа медицинской реформы у президента Украины формируют коллегию врачей. Об этом в больнице Борисполя Киевской области заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, коллегия врачей формируется для анализа реформы в медицинской сфере.

"Мы вчера поставили такую задачу - я хочу чтобы они предоставили нам выводы относительно медреформы. Этот состав будет объявлен, это будут известные врачи, которые хотят дать анализ реформы. В ближайшее время получим группу специалистов и проанализируем до 1 марта, потому что с апреля начинается вторая часть медреформы", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее правительство утвердило план развития экстренной медицины в Украине. Согласно ему, в течение 2020 года планируется оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины.

Отметим, с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Финансирование услуг будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины.