У президента формують колегію лікарів для аналізу медреформи

Для аналізу медичної реформи у президента України формують колегію лікарів. Про це в лікарні Борисполя Київської області заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, колегія лікарів формується для аналізу реформи у медичній сфері.

"Ми вчора поставили таке завдання - я хочу, щоб вони надали нам висновки щодо медреформи. Цей склад буде оголошено, це будуть відомі лікарі, які хочуть дати аналіз реформи. Найближчим часом отримаємо групу фахівців і проаналізуємо до 1 березня, тому що з квітня починається друга частина медреформи", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше уряд затвердив план розвитку екстреної медицини в Україні. Згідно з ним, протягом 2020 року планується обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини.

Відзначимо, з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення. Фінансування послуг буде здійснюватися через Національну службу здоров'я України.