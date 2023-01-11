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Президента ФІФА допитала прокуратура Швейцарії: в чому його звинувачують

Фото: Президент ФІФА Джанні Інфантіно (twitter.com/fifacom)
Автор: Олег Васьків

У швейцарському Цюриху місцева прокуратура провела допит президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Главу Міжнародної федерації футболу підозрюють в підбурюванні до перевищення службових повноважень, порушенні службової таємниці та перешкоджанні кримінальному провадженню.

Слідчі дії провели прокурори Ульріх Ведер та Ганс Маурер, які підтвердили факт допиту без уточнення деталей. Вперше по цій справі Інфантіно був допитаний у квітні 2022 року.

Правоохоронці мають намір провести відповідні слідчі дії в рамках справи й щодо низки колишніх представників керівництва ФІФА, а також колишніх і чинних представників прокуратури Швейцарії.

Нагадаємо, розслідування з приводу можливих таємних зустрічей Інфантіно з колишнім генеральним прокурором Швейцарії Міхаелем Лаубером, який вів справи, пов'язані з корупцією в ФІФА, розпочалося у липні 2020 року.

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