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Президента ФИФА допросила прокуратура Швейцарии: в чем его обвиняют

Фото: Президент ФИФА Джанни Инфантино (twitter.com/fifacom)
Автор: Олег Васкив

В швейцарском Цюрихе местная прокуратура провела допрос президента ФИФА Джанни Инфантино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Главу Международной федерации футбола подозревают в подстрекательстве к превышению служебных полномочий, нарушении служебной тайны и препятствованию уголовному производству.

Следственные действия провели прокуроры Ульрих Ведер и Ганс Маурер, которые подтвердили допрос без уточнения деталей. Впервые по этому делу Инфантино был допрошен в апреле 2022 года.

Правоохранители намерены провести соответствующие следственные действия в рамках дела и в отношении ряда бывших представителей руководства ФИФА, а также бывших и действующих представителей прокуратуры Швейцарии.

Напомним, расследование по поводу возможных тайных встреч Инфантино с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером, который вел дела по коррупции в ФИФА, началось в июле 2020 года.

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