Президента Чили оштрафовали за нарушение масочного режима

Фото: Себастьян Пиньера (wikipedia.org)

Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф за нарушение масочного режима в общественном месте. Сумма штрафа составляет 2,5 млн песо (около 3,5 тысячи долларов).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона Вальпараисо в Twitter.

Ранее в сети появилось фото, на котором Пиньера позирует для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже без маски. В ведомстве отметили, что глава государства сам заявил о нарушениях.

Напомним, ранее бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (около 3,3 тысяч гривен.) за неправильное ношение маски. Штраф тогда также получил бывший глава Минздрава Чехии Роман Примула.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Хмельницкий городской районный суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко, а также других чиновников за то, что они вместе с президентом пили кофе в одном из кафе Хмельницкого.

Тогда также на президента Украины Владимира Зеленского составили админпротокол.