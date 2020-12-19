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Президента Чилі оштрафували за порушення маскового режиму

Сантьяго, Субота 19 грудня 2020 12:17
Президента Чилі оштрафували за порушення маскового режиму
Фото: Себастьян Піньєра (wikipedia.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Чилі Себастьян Піньєра отримав штраф за порушення маскового режиму в громадському місці. Сума штрафу становить 2,5 млн песо (близько 3,5 тисячі доларів).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я регіону Вальпараїсо у Twitter.

Раніше в мережі з'явилося фото, на якому Піньєра позує для селфі поруч з незнайомою дівчиною на пляжі без маски. У відомстві зазначили, що глава держави сам заявив про порушення.

Нагадаємо, раніше колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 3 тисячі крон (близько 3,3 тисяч гривень.) за неправильне носіння маски. Штраф тоді також отримав колишній голова МОЗ Чехії Роман Примула.

Крім того, РБК-Україна писало, що Хмельницький міський районний суд оштрафував голову Офісу президента Андрія Єрмака, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, а також інших чиновників за те, що вони разом з президентом пили каву в одному з кафе Хмельницького.

Тоді також на президента України Володимира Зеленського склали адмінпротокол.

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