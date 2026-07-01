У президента Чехії відповіли, чи позбавлять Зеленського ордена Білого Лева

Чеська партія "Свобода та пряма демократія" (SPD) добивається позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Лева. В команді президента Чехії Петра Павела пояснили, чому ці спроби марні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Орден Білого Лева - найвища державна нагорода Чехії.

Чеські ультраправі вирішили відібрати її у президента України на тлі гучного скандалу в Польщі. Вони не приховують, що надихнулися рішенням лідера країни Кароля Навроцького. Останній, як відомо, нещодавно позбавив Зеленського ордена Білого Орла.

Попри це, реалізувати ініціативу чеських депутатів неможливо без згоди президента країни Петра Павела. Як виявилося, ультраправі її не отримають.

Речниця глави держави Маркета Ржегакова наголосила: ні Конституція, ні закон не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород.

"Державної нагороди, присудженої або врученої президентом Республіки, може бути позбавлено ​​лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород", - пояснила вона.

За словами речниці Павела, це покарання можуть призначити лише у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.