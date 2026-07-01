У президента Чехії відповіли, чи позбавлять Зеленського ордена Білого Лева
Чеська партія "Свобода та пряма демократія" (SPD) добивається позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Лева. В команді президента Чехії Петра Павела пояснили, чому ці спроби марні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Орден Білого Лева - найвища державна нагорода Чехії.
Чеські ультраправі вирішили відібрати її у президента України на тлі гучного скандалу в Польщі. Вони не приховують, що надихнулися рішенням лідера країни Кароля Навроцького. Останній, як відомо, нещодавно позбавив Зеленського ордена Білого Орла.
Попри це, реалізувати ініціативу чеських депутатів неможливо без згоди президента країни Петра Павела. Як виявилося, ультраправі її не отримають.
Речниця глави держави Маркета Ржегакова наголосила: ні Конституція, ні закон не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород.
"Державної нагороди, присудженої або врученої президентом Республіки, може бути позбавлено лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород", - пояснила вона.
За словами речниці Павела, це покарання можуть призначити лише у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.
Що відомо про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла в Польщі
Як повідомляло раніше РБК-Україна, 19 червня польський президент Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди.
Він зважився на цей крок нібито через присвоєння одному з підрозділів ССО ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.
На тлі гучного скандалу чимало українських посадовців та політиків підтримали Володимира Зеленського. Вони оголосили про намір відмовитися від польських держнагород.
Згодом з'ясувалося, що орден Білого Орла будуть зберігати в Канцелярії президента Польщі. У Варшаві підтвердили, що Зеленський повернув їм нагороду поштою.