UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президента Чехии перевели в стандартную палату: он сможет принимать посетителей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президента Чехии Милоша Земана перевели из реабилитационного отделения в стандартную палату с усиленным наблюдением врачей. Глава государства сможет принимать посетителей, но при с ограничением по времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ČT24.

"15 ноября 2021 года пациент был переведен в стандартную палату для длительного ухода", - цитирует телеканал пресс-секретаря Центрального военного госпиталя в Праге Джитку Зинке.

По его словам, одной из целей перевода Земана в обычную палату стала необходимость обеспечить прием посетителей главой государства. При этом они должны строго выполнять требования его лечащих врачей: предоставить негативный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации, а также не иметь признаков простуды.

Продолжительность визита к президенту Чехии не должна превышать получаса. Во время него посетители обязаны находиться в медицинских масках повышенной степени защиты от инфекции. При этом в палате у главы государства смогут быть одновременно не более двух гостей.

"Всегда желательно проконсультироваться с медперсоналом о целесообразности даты и времени визита", - добавил Зинке.

Напомним, Земан 10 октября попал в больницу из-за проблем с печенью.

Отметим, врачи диагностировали у президента Чехии цирроз печени, который полностью вылечить нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияМилош Земан