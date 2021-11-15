Президента Чехії перевели в стандартну палату: він зможе приймати відвідувачів

"15 листопада 2021 року пацієнт був переведений в стандартну палату для тривалого догляду", - цитує телеканал прессекретаря Центрального військового госпіталю в Празі Джитку Зінке.

За його словами, однією з цілей переведення Земана в звичайну палату стала необхідність забезпечити приймання відвідувачів главою держави. При цьому вони повинні строго виконувати вимоги Його лікарів: надати негативний тест на коронавірус або сертифікат про вакцинацію, а також не мати ознак застуди.

Тривалість візиту до президента Чехії не повинна перевищувати пів години. Під час нього відвідувачі зобов'язані перебувати в медичних масках підвищеного ступеня захисту від інфекції. При цьому в палаті у глави держави зможуть бути одночасно не більше двох гостей.

"Завжди бажано проконсультуватися з медперсоналом про доцільність дати і часу візиту", - додав Зінке.