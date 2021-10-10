Президента Чехии снова госпитализировали. От него зависит будущее правительство

Президента Чехии Милоша Земана в очередной раз госпитализировали. Ему предстоит сыграть ключевую роль в формировании будущего правительства после проигрыша партии премьера Андрея Бабиша на парламентских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES .

Сообщается, что Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Незадолго до этого он провел встречу с премьером Андреем Бабишем.

Отметим, состояние здоровья 77-летнего Земана оказалось в центре внимания, поскольку ему еще предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.

По итогам выборов победила коалиция либеральных партий (Spolu, Партия Пиратов и STAN), которая получит 108 голосов в парламенте из 200 мест. Но формирование нового правительства может усложнить позиция президента Милоша Земана, поскольку он говорил, что поручит этот процесс лидеру партии-победительницы. Им является Андрей Бабиш, поскольку Spolu - это политический блок.