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Президента Чехії знову госпіталізували. Від нього залежить майбутній уряд

Автор: Сергей Новиков

Президента Чехії Мілоша Земана в черговий раз госпіталізували. Йому належить зіграти ключову роль у формуванні майбутнього уряду після програшу партії прем'єра Андрія Бабіша на парламентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.

Повідомляється, що Земана госпіталізували в Центральний військовий госпіталь у Празі. Незадовго до цього він провів зустріч з прем'єром Андрієм Бабішем.

Зазначимо, стан здоров'я 77-річного Земана опинився в центрі уваги, оскільки йому ще належить зіграти ключову роль в процесі міжпартійних переговорів і формування нового уряду за підсумками виборів до парламенту 8-9 жовтня.

За підсумками виборів перемогла коаліція ліберальних партій (Spolu, партія піратів і STAN), яка отримає 108 голосів у парламенті з 200 місць. Але формування нового уряду може ускладнити позиція президента Мілоша Земана, оскільки він говорив, що доручить цей процес лідеру партії-переможниці. Ним є Андрій Бабіш, оскільки Spolu - це політичний блок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правляча партія Чехії втратила лідерство за підсумками виборів.

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ЧехіяМілош Земан