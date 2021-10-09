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Выборы в Чехии: правящая партия уступила лидерство, Бабиш признал поражение

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Прага, Суббота 09 октября 2021 22:06
Выборы в Чехии: правящая партия уступила лидерство, Бабиш признал поражение Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Чехии подсчитали почти 100% голосов на выборах в нижнюю палату парламента. Движение "Акция недовольных граждан" (ANO), которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш, уступило коалиции "Вместе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Spravy.

По его информации, Центральное статистическое управление Чехии подсчитало 99,97% бюллетеней. Данные показали, что ANO набрало 27,13% голосов и занимает второе место.

Первое место заняла партийная коалиция "Вместе", в которую входят Гражданская демократическая партия, "Христианско-демократический союз - Чехословацкая народная партия" и "Традиция Ответственность Процветание 09". Альянс набирает 27,78%.

На третьей позиции с 15,6% голосов - коалиция Чешской пиратской партии и движение "Старосты и независимые".

Преодолеть установленный законом пяти процентный барьер и провести своих представителей в парламент смогла еще одна партия - "Свобода и прямая демократия" (9,56%).

Бабиш признал поражение на выборах и поздравил победителей. "Партийная коалиция "Вместе" победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим", - сказал он на пресс-конференции.

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