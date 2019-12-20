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В Грузии тяжело ранили сына первого президента

Новости » Общество     20.12.2019 - 05:55
В Грузии тяжело ранили сына первого президента
Фото: Цотне Гамсахурдия (ekhokavkaza.com)

Его госпитализировали

В Тбилиси холодным оружием тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, Цотнэ Гамсахурдиа. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

По некоторым данным, он ранен в голову и живот, по другим - в область груди. Сын бывшего президента Грузии доставлен в медицинское учреждение.

По данным МВД, начато следствие по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии - попытка предумышленного убийства.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 19 ноября, в берлинской частной клинике убили сына бывшего президента Германии Фрица фон Вайцзекера, который читал там лекцию.

РБК-Украина писало, что в афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани.

Напомним, в Бразилии напали 5 сентября 2018 года на кандидата в президенты страны Жаира Болсонару. Пришедший на встречу политика с избирателями мужчина ранил его ножом в живот.

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