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Президент Южной Кореи может принять участие в саммите США и КНДР, - Yonhap

НовостиПолитика    28.05.2018 - 09:22
Фото: Мун Чжэ Ин (bundesregierung.de)
Фото: Мун Чжэ Ин (bundesregierung.de)

Мун Чжэ Ин рассчитывает присоединиться к переговорам Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может принять участие в саммите лидеров США и КНДР в Сингапуре. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи.

Сообщается, что Мун Чжэ Ин планирует посетить Сингапур "в районе 12 июня".

"Обсуждение визита только началось, но это зависит от результатов встречи президента Трампа и председателя Кима", - сообщили администрации президента Южной Кореи.

Отметим, накануне стало известно, что Мун Чжэ Ин надеется присоединиться к саммиту лидеров США и КНДР в зависимости от результатов основных переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация США прибыла в Северную Корею для подготовки визита Дональда Трампа. Делегацию возглавил бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали с Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство. Ожидается, что он проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.

 

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о регулярных встречах
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Южная Корея, Мун ЧжЭ Ин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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