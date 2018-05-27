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Делегация США прибыла в Северную Корею для подготовки визита Трампа, - The Washington Post

НовостиПолитика    27.05.2018 - 19:59
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (коллаж РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (коллаж РБК-Украина)

Делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о встрече с Трампом

В воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

По информации источника газеты, возглавил делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.

Ожидается, что Сон Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлено "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о регулярных встречах Ким Чен Ын заявил о твердом намерении встретиться с Трампом
Теги публикации: КНДР, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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