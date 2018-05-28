Президент Південної Кореї може взяти участь у саміті США і КНДР, - Yonhap

Мун Чже Ін розраховує приєднатися до переговорів Дональда Трампа і Кім Чен Ина

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін може взяти участь у саміті лідерів США і КНДР у Сінгапурі. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на джерела в адміністрації президента Південної Кореї.

Повідомляється, що Мун Чже Ін планує відвідати Сінгапур "в районі 12 червня".

"Обговорення візиту тільки почалося, але це залежить від результатів зустрічі президента Трампа та голови Кіма", - повідомили адміністрації президента Південної Кореї.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що Мун Чже Ін сподівається приєднатися до саміту лідерів США і КНДР в залежності від результатів основних переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що делегація США прибула до Північної Кореї для підготовки візиту Дональда Трампа. Делегацію очолив колишній посол США в Південній Кореї Кім Сун. Його в терміновому порядку викликали з Філіппін, де він зараз очолює американське посольство. Очікується, що він проведе зустріч з заступником міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі 28 і 29 травня.