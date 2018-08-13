Президент "Ювентуса" назвал победу в Лиге чемпионов главной целью команды

Аньелли поделился планами команды на предстоящий сезон

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что победа во всех турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов, должна быть основной задачей клуба на сезон 2018/19. Об этом сообщает Football Italia.

"Это будет трудный год, но тот, где мы должны перейти от мечты к цели. Лига Чемпионов должна стать нашей целью в этом сезоне. А также чемпионат и кубок страны. Мы домы действительно должны поставить перед собой цель выиграть все. Чтобы достичь этого, Макс Аллегри и его помощники хорошо знают, что нам нужно работать изо дня в день, чтобы в конце пожинать плоды. Это будет чрезвычайно сложная кампания, полная страсти, и я не могу дождаться ее начала", - сказал Аньелли.

В минувшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии и обладателем кубка, а также дошел до стадии 1/4 финала, где был выбит будущим победителем турнира мадридским "Реалом".

Напомним, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда будет бороться за титул чемпионов Англии сезоне 2018/19.