"Ливерпуль" будет бороться за титул чемпионов Англии в новом сезоне, - Клопп

Наставник поставил большие цели

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда будет бороться за титул чемпионов Англии сезоне 2018/19. Слова наставника приводит The Independent.

"Мы ожидаем большего от своей команды. Мы будем бороться за титул и за все остальные кубки, но это не значит, что я могу сказать: да, мы их выиграем. Но у нас высочайшие амбиции, это 100%. Я хочу, чтобы "Ливерпуль" начал сезон так, как никогда в истории.

Впрочем, мы все знаем, что всегда может что-то случиться, и в одну секунду наши амбиции будут поставлены под сомнение. Я руковожу командой третий сезон, и каждый раз у нас был период, когда люди сомневались во мне или в прогрессе команды, но в конце концов все приходило в норму", - отметил Клопп.

В прошлом сезоне "красные" заняли четвертое место в английской Премьер-лиге и вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили мадридскому "Реалу" со счетом 1:3.

В первом туре АПЛ нового сезона "Ливерпуль" сыграет с "Вест Хэмом". Матч запланирован на 12 августа.