Президент "Ювентуса" назвав перемогу в Лізі чемпіонів головною метою команди

Аньєллі поділився планами команди на майбутній сезон

Президент туринського "Ювентуса" Андреа Аньєллі заявив, що перемога у всіх турнірах, в тому числі і в Лізі чемпіонів, повинна бути основним завданням клубу на сезон 2018/19. Про це повідомляє Football Italia.

"Це буде важкий рік, але той, де ми повинні перейти від мрії до мети. Ліга Чемпіонів повинна стати нашою метою в цьому сезоні. А також чемпіонат і кубок країни. Ми доми дійсно повинні поставити перед собою мету виграти всі. Щоб досягти цього, Макс Алегрі і його помічники добре знають, що нам потрібно працювати день у день, щоб в кінці пожинати плоди. Це буде надзвичайно складна кампанія, повна пристрасті, і я не можу дочекатися її початку ", - сказав Аньєллі.

У минулому сезоні туринський клуб став чемпіоном Італії і володарем кубка, а також дійшов до стадії 1/4 фіналу, де був вибитий майбутнім переможцем турніру мадридським "Реалом".

Нагадаємо, головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп пообіцяв, що його команда буде боротися за титул чемпіонів Англії сезоні 2018/19.