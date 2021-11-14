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Президент VR Capital Group призвал Кабмин погасить долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику

Автор: Артем Горовенко

Если вырученные за счет выпуска еврооблигаций средства не будут направлены на погашение долга перед инвесторами в возобновляемые источники энергии, - это будет вопиющим мошенничеством со стороны украинского правительства.

Об этом заявил Ричард Дейтц, американский инвестор и президент VR Capital Group, а также владелец Elementum Energy, крупнейшего западного инвестора в украинский сектор ВИЭ, в комментарии "Главкому".

"Всего десять дней назад "Укрэнерго" вышла на международные финансовые рынки, чтобы выпустить облигации с украинской государственной гарантией, предоставленной специально для разрешения платежного кризиса в секторе возобновляемой энергетики… Если вырученные средства не будут использоваться для целей, предусмотренных контрактом и законом, это будет представлять собой открытое и вопиющее мошенничество со стороны правительства Украины на финансовых рынках", - сообщил Ричард Дейтц.

Напомним, 13 ноября вечером директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец сообщил, что правительство заблокировало выплату 19,3 млрд грн долга инвесторам в "зеленую" энергетику.

Эти средства были привлечены путем выпуска "зеленых" еврооблигаций. По утверждению Петриковца, правительство пыталась незаконно повлиять на их распределение.

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Кабинет Министров Украины