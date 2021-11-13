Кабмин уволил руководителя "ГарПока" и остановил выплату долгов "зеленым" инвесторам

Кабинет министров уволил руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. По его словам, из-за его отказа остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

"Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить меня с должности директора ГП "Гарантированный покупатель". Это исключительно политическое решение. Я буду оспаривать его в законном порядке и отстаивать свою деловую репутацию, профессиональную честь и достоинство", - цитирует пресс-служба слова Петриковца.

Он отметил, что причиной его увольнения стал отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства относительно расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

"Госпредприятие в соответствии с законом направило 19,3 млрд гривен средств от НЭК "Укрэнерго" на погашение задолженности перед производителями. Так требует закон и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства как заблагорассудится политикам", - сообщили в компании.

По информации межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", после увольнения Петриковца, Кабмин через подконтрольный ему Ощадбанк заблокировал расчеты с "зелеными" инвесторами.

Напомним, "Укрэнерго" привлекло 825 млн долларов целевых еврооблигаций для расчета с "зелеными" инвесторами. Эти средства были перечислены "Гарантированному покупателю" который должен был выплатить долги перед инвесторами.