RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент VR Capital Group закликав Кабмін погасити борги перед інвесторами в "зелену" енергетику

Автор: Артем Горовенко

Якщо виручені шляхом випуску єврооблігацій кошти не будуть спрямовані на погашення боргу перед інвесторами у відновлювані джерела енергії, - це буде кричущим шахрайством з боку українського уряду.

Про це заявив Річард Дейтц, американський інвестор і президент VR Capital Group, а також власник Elementum Energy, найбільшого західного інвестора в український сектор ВДЕ, у коментарі "Главкому".

"Всього десять днів тому "Укренерго" вийшла на міжнародні фінансові ринки, щоб випустити облігації з українською державною гарантією, наданою спеціально для вирішення платіжної кризи в секторі відновлюваної енергетики... Якщо виручені кошти не будуть використовуватися для цілей, передбачених контрактом і законом, це буде являти собою відкрите і кричуще шахрайство з боку уряду України на фінансових ринках", - повідомив Річард Дейтц.

Нагадаємо, 13 листопада ввечері директор держпідприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриківець повідомив, що уряд заблокував виплату 19,3 млрд грн боргу інвесторам в "зелену" енергетику.

Ці кошти були залучені шляхом випуску "зелених" єврооблігацій. За твердженням Петриківця, уряд намагався незаконно вплинути на їх розподіл.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України