Президент Владимир Зеленский в студии: что нас ждет завтра? Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера



Какие мероприятия планируются в Украине на Пасху? Будет ли Украина продлевать карантин? Что будет с экономикой страны после карантина?

На какую поддержку может рассчитывать бизнес и люди, которые остались без работы? Как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион? Что он планировал осуществить на территории Украины? Кто был его куратором?

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Владимир Зеленский, президент Украины;

Представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Андрей Садовой, мэр Львова;

Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);

Геннади Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель главы СБУ (2007);

Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015);

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “ГОРДОН”;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;

Александр Мартыненко, генеральный директор “Интерфакс-Украина”.

Они говорят, а решает народ.