Президент Владимир Зеленский в студии: что нас ждет завтра? Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Какие мероприятия планируются в Украине на Пасху? Будет ли Украина продлевать карантин? Что будет с экономикой страны после карантина?
На какую поддержку может рассчитывать бизнес и люди, которые остались без работы? Как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион? Что он планировал осуществить на территории Украины? Кто был его куратором?
Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Владимир Зеленский, президент Украины;
Представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Андрей Садовой, мэр Львова;
Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);
Геннади Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель главы СБУ (2007);
Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015);
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “ГОРДОН”;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;
Александр Мартыненко, генеральный директор “Интерфакс-Украина”.
Они говорят, а решает народ.