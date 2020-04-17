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Президент Володимир Зеленський в студії: що нас чекає завтра? Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Новини » Прес-релізи     17.04.2020 - 11:57


Які заходи плануються в Україні на Великдень? Чи буде Україна продовжувати карантин? Що буде з економікою країни після карантину?

На яку підтримку розраховувати бізнесу та людям, що залишилися без роботи? Як серед високопосадовців СБУ міг виявитися шпигун? Що він планував здійснити на території України? Хто був його куратором?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Володимир Зеленськи, президент України;

Представники Української Православної Церкви, Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя;

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

Геннадій Москаль, генерал-лейтенант міліції, заступник голови СБУ (2007);

Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015);

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “ГОРДОН”;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

Олександр Мартиненко, генеральний директор “Інтерфакс-Україна”.

Вони говорять, а вирішує народ.

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