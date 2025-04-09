Президент Венесуели підписав указ про НС в економіці: що це означає

В ефірі державного телебачення Мадуро заявив, що документ оголошує в країні надзвичайний економічний стан терміном на 60 днів. Він необхідний для того, щоб підтримувати виробничі сектори країни в умовах глобальної "економічної війни".

За словами президента, указ дозволяє йому вжити всіх необхідних заходів для забезпечення економічного зростання, зокрема:

загальне призупинення стягнення та застосування податків;

дозвіл витрат із казначейства та інших джерел фінансування, не передбачених у річному бюджеті;

боротьбу з ухиленням від сплати податків, впровадження механізмів імпортозаміщення, стимулювання інвестицій.

Мадуро додав, що дуже важливо отримати нові джерела інвестицій. За його словами, будь-хто, хто захоче інвестувати у Венесуелу, отримає особливе ставлення.

Водночас Bloomberg пише, що указ президента потребує схвалення Національної асамблеї та конституційної палати Верховного суду.